6 aprile 2016 Skoda Octavia e Superb, nuove proposte Versioni Executive ed Executive Plus

Skoda premia la clientela business italiana con le nuove versioni Executive ed Executive plus per le gamme Octavia e Superb, di entrambe le carrozzerie berlina e station wagon. In queste immagini vediamo lʼammiraglia Superb, ma le due vetture esprimono allʼunisono le stesse doti di versatilità e funzionalità. I due allestimenti sono proposti per unʼampia famiglia di motorizzazioni, inclusa lʼinedita a metano per la Octavia Wagon Executive Plus.

Partiamo proprio dalle nuove Octavia Executive ed Executive Plus, unʼauto molto amata dal popolo delle partite IVA, visto che è il secondo modello più venduto in Italia nel segmento flotte. Octavia la cui attuale generazione ha appena festeggiato il milione di unità vendute. La super accessoriata versione Executive Plus vanta i gruppi ottici anteriori bixeno con luci diurne a LED, le luci posteriori anchʼesse a LED, il sistema Light Assistant e i fendinebbia bruniti. Oltre alla versione ibrida G-Tec benzina/metano, la vettura è offerta coi due turbodiesel TDI 1.6 da 110 CV e 2.0 da 150 CV e trazione 4X4, mentre per Octavia Wagon Executive è proposto anche il 1.6 TDI 90 CV. I prezzi di queste nuove Skoda Octavia partono da 24.260 euro per il livello Executive, 1.000 euro in più per lʼExecutive Plus.