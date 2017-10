Sebastian Loeb fa il test alla nuova Peugeot 308 GTi

Per gli amanti del rally, Sebastian Loeb è un mito. Un leone, come il leone è il simbolo di Peugeot. Non sorprende allora che per promuovere la sua auto più sportiva, la nuova 308 GTi Racing Cup, la Casa francese abbia chiamato il 9 volte campione del mondo ‒ dal 2004 al 2012, ininterrottamente ‒ che con la “consorella” Citroen ha conquistato tutti i suoi titoli e trofei.