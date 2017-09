11 settembre 2017 08:20 Nuova Peugeot 308, la sicurezza diventa attiva Tanta elettronica e due motori nuovi

Il succo è sotto il cofano. Il restyling di Peugeot 308 è fatto di contenuti e qualche lieve cambiamento estetico, perché 64 mila unità vendute in Italia sono un livello niente male per la categoria (segmento C) che più soffre la crescita di altri segmenti. Tgcom24 lʼha provata per voi.

Il modello centrale in casa Peugeot, per vendite e per strategie di mercato, conferma la grande versatilità dellʼofferta: berlina 5 porte, station wagon, una potente versione sportiva GTI. Ma lʼupgrade della 308 è soprattutto tecnologico, visto che a livello estetico la nuova carrozzeria 5 porte propone una nuova calandra e un nuovo disegno dei proiettori anteriori, modifiche quindi concentrate per la maggior parte nella zona frontale. Dentro però si vedono subito i miglioramenti, con lʼabitacolo connesso e la funzione Mirror Screen che integra a bordo le funzioni degli smartphone. Le varie applicazioni, inoltre, possono essere attivate con i comandi vocali e spicca a centro plancia il nuovo schermo touch da 9,7 pollici.

Dicevamo che il succo dellʼaggiornamento è sotto il cofano, perché Peugeot propone subito due nuovi motori, entrambi da 130 CV di potenza ed Euro 6. Il primo è il classico turbodiesel di cilindrata 1.5, cui è abbinato il nuovo cambio automatico a 8 rapporti, ed è proprio questa versione ‒ in arrivo a novembre sul mercato italiano ‒ quella che abbiamo provato. La seconda è benzina, di cilindrata 1.2 e la particolarità sta nel fatto che è il primo motore a benzina a disporre del filtro antiparticolato. Su strada, nei tratti perlopiù misto-veloci che abbiamo affrontato, il nostro diesel 130 CV risulta godibilissimo con questo cambio automatico, docile e sempre pronto negli innesti. A soli 1.800 giri e in ottava marcia si marcia a 130 km/h in assoluta pienezza delle prestazioni e con consumi molto contenuti.