Renault Trezor, la coupé elettrica del futuro

Una prova evidente sta nel prototipo Trezor che Renault ha esposto a Parigi, e che vediamo in queste immagini. Si tratta di una coupé due posti a trazione al 100% elettrica e pronta per i criteri di guida automatizzata che arriveranno presto, ma che è anche destinata a delineare lo stile dei futuri modelli Renault. Lʼoriginalità si coglie subito, già per lʼingresso nella vettura: lʼassetto è infatti così basso che, una volta scoperchiatasi completamente la parte superiore, bisogna scavalcare la fiancatina per entrare a bordo. Le linee della Trezor sono sensuali, calorose, esprimono dinamicità e lʼeleganza hi-tech di una firma luminosa che ricorre a raggi laser color rossi. Gli interni non sono meno estrosi, col cockpit che accoglie tutti i crismi dei modelli iperconnessi, mentre la plancia in legno rosso integra un vano bagagli situato nella parte anteriore.