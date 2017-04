Range Rover Velar, alternativa di lusso

Comʼè e come va la nuova Velar? E cosa apporterà di nuovo nella gamma ‒ già di per sé fantastica! ‒ di Range Rover? Ce ne ha parlato in questʼintervista Daniele Maver , presidente e amministratore delegato di Jaguar Land Rover Italia , a margine dello scorso Fuorisalone del Mobile a Milano.

Lʼultima arrivata nella famiglia Range Rover è senza ombra di dubbio una delle automobili più attese del 2017. Più grande di Evoque, un poʼ più piccola di Range Rover Sport, mantiene intatto il family feeling col resto della pregiata famiglia. La premiere italiana di Velar è avvenuta nel corso di una esposizione al Museo della Permanente di Milano, tra i tanti eventi della Design Week, e una ragione legata alla moda cʼè ed è precisa: la collaborazione della Casa inglese con Kvadrat, leader del settore tessile di lusso, e con BORN, da cui nascono i Land Rover BORN Awards per premiare lʼeccellenza nel mondo del design. Range Rover Velar è il primo modello a offrire interni in tessuto, alternativi alla pelle, per i Suv di alta gamma. Una sorta di “riduzionismo” filosofico che tende a eliminare ogni complessità per esaltare la vera qualità del prodotto. Il filato di lana di Kvadrat ne è lʼespressione evidente, per le sue caratteristiche di prodotto naturale resiste allʼusura e alle variazioni climatiche.