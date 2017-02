23 febbraio 2017 08:45 Range Rover Sport SVR, il Suv superveloce Il top di gamma costa 133.700 euro

Il suo passo è, semplicemente, impressionante. Ovunque! Non cʼè terreno dove Range Rover Sport SVR non possa esprimere il suo carattere di super Suv, veloce e inarrestabile, sulla neve come sulla sabbia, sullʼerba o sullʼasfalto liscio di un circuito. In queste immagini ne vediamo un assaggio.

La sigla SVR indica le versioni più performanti delle Land Rover (sta per Special Vehicle Operations) e su Range Rover Sport ha debuttato alla fine del 2015. Il merito è del combinato disposto di motore e sistema di trazione integrale Terrain Response 2. Il motore V8 di cilindrata 5.0 sviluppa la sensazionale potenza di 550 CV (110 CV per litro di cilindrata!), e una coppia massima di 680 Nm già a 3.500 giri al minuto. Questa possanza si combina col sistema di trazione 4x4 intelligente, che seleziona automaticamente il programma più appropriato per ottimizzare la trazione: Guida generica, Dynamic, Erba/ghiaia/neve, Fango e Roccia. Il guidatore, se in vena di esperimenti, può pure scegliere da sé la modalità che desidera, grazie al selettore posto sulla consolle centrale.

Nei test condotti, con pneumatici Michelin All Season da 21 pollici e misura 275/45, Range Rover Sport SVR fa cose che manco una sportiva riesce a fare: lʼaccelerazione da 0 a 100 km/h, ad esempio, è stata fissata a 4,7 secondi sul rettilineo del circuito inglese Rockingham Motor Speedway di Corby, il più veloce dʼEuropa. Sullʼerba bagnata e quindi viscida, il nostro super fuoristrada ha segnato 5,5 secondi sullo 0-100, vale a dire soltanto 8 decimi più che in pista, e la stessa accelerazione di 5,5 secondi è stata staccata sulla sabbia di una spiaggia gallese. Per la neve si è andati ad Arjeplog, nel nord della Svezia, e gli 11,3 secondi segnati nello scatto da 0 a 100 sono un dato ulteriormente straordinario!