Range Rover, il regalo 2017 è la guida intelligente

Il plus è una versione SV Autobiography Dynamic che combina lʼesclusività del brand alla sportività. Per dirla tutta, Range Rover 2017 SV Autobiography Dynamic monta un motore V8 turbo benzina da 550 CV, che fa da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi! Considerata la stazza… un fenomeno! La nuova gamma Range Rover è anche un balzo in avanti tecnologico, ché guarda dritto verso lʼorizzonte della guida assistita, o semiautonoma. Dispone infatti di un sistema di traino assistito e uno che marcia a velocità predefinite in tutta sicurezza, accelerando e frenando da solo nel caso fosse necessario. Lʼ“Advanced Tow Assist” è un sistema intelligente di aiuto alla guida che elimina lo stress della retromarcia con rimorchio. Non manca il Cruise Control intelligente, che legge i segali stradali e adatta di conseguenza la velocità e la marcia.