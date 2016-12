17 ottobre 2016 08:00 La leggerezza di Range Rover Evoque 2016 Restyling riuscito per il best-seller Land Rover

Rifinita che è un piacere, molto bella fuori e dentro, con un comfort a bordo strepitoso e non è scontato per unʼauto che è la “piccola” di famiglia. La nuova Range Rover Evoque 2016 con motore 2.0 diesel, che Tgcom24 ha provato questa settimana, è un crossover delizioso, rinnovato dopo lʼesordio boom di 5 anni fa che ne ha fatto in poco tempo il modello Land Rover più venduto al mondo.

Range Rover Evoque 2.0 diesel 1 di 15 Da video Da video Range Rover Evoque 2.0 diesel 2 di 15 Da video Da video Range Rover Evoque 2.0 diesel 3 di 15 Da video Da video Range Rover Evoque 2.0 diesel 4 di 15 Da video Da video Range Rover Evoque 2.0 diesel 5 di 15 Da video Da video Range Rover Evoque 2.0 diesel 6 di 15 Da video Da video Range Rover Evoque 2.0 diesel 7 di 15 Da video Da video Range Rover Evoque 2.0 diesel 8 di 15 Da video Da video Range Rover Evoque 2.0 diesel 9 di 15 Da video Da video Range Rover Evoque 2.0 diesel 10 di 15 Da video Da video Range Rover Evoque 2.0 diesel 11 di 15 Da video Da video Range Rover Evoque 2.0 diesel 12 di 15 Da video Da video Range Rover Evoque 2.0 diesel 13 di 15 Da video Da video Range Rover Evoque 2.0 diesel 14 di 15 Da video Da video Range Rover Evoque 2.0 diesel 15 di 15 Da video Da video Range Rover Evoque 2.0 diesel leggi dopo slideshow ingrandisci

Gli accorgimenti estetici apportati su Evoque non sono di quelli banali, anzi. Sempre utili e con una loro funzionalità, come il paraurti anteriore nuovo che integra ora sottili fendinebbia a LED e le prese dʼaria più ampie. La Evoque 2016 è anche la prima Land Rover a offrire i fari adattivi Full-LED, che garantiscono una visibilità notturna superiore, mentre la funzione di svolta delle frecce è ora integrata nelle luci diurne a LED. La griglia è disponibile in due stili diversi (come su alcune Mercedes): un motivo a maglia stretta o a esagoni sulle versioni Dynamic. Sulla coda spicca il nuovo spoiler sul portellone, che integra una luce di stop più sottile e a LED, mentre la pinna sul tetto incorpora unʼantenna 3G che migliora la ricezione del telefono cellulare.

Il nuovo motore e anche il più parsimonioso della gamma. Scorre silenzioso e veloce in giro per le strade romane. Con consumi medi di gasolio di 4,2 litri per 100 km ed emissioni di CO2 di 109 g/km, i nuovi turbodiesel Ingenium registrano valori da primato per la categoria e abbassano i costi di esercizio di 5.000 euro in 3 anni, considerando percorrenze medie e gli intervalli di manutenzione che passano da 25.000 a 30.000 km. Il sistema di riduzione catalitica selettiva e il nuovo sistema di ricircolo dei gas di scarico riducono inoltre le emissioni di NOx (ossidi di azoto). La potenza è di 180 CV, ma sul mercato cʼè anche la non meno efficiente versione da 150 CV.