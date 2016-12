21 luglio 2015 Toyota i-Road, car sharing pulito Emissioni zero e prezzi contenuti

Tre ruote, due allʼavantreno e una posteriore. Misure compatte, che piegano in curva con assoluta stabilità, la copertura sulla testa che sa di sicurezza e una "pulizia” negli spostamenti urbani che è data dallʼalimentazione al 100% elettrica. Il veicolo in questione è Toyota i-Road e la città dovʼè possibile muoversi così è Grenoble, che dallo scorso ottobre sta portando avanti il servizio di car sharing "Citélib by Ha:mo”, che tradotto sta per "città libere con armonia". Siamo andati nella deliziosa cittadina francese per scoprire come funziona il servizio.

Il car sharing di Grenoble con Toyota i-Road è un progetto che durerà 3 anni e coinvolge, oltre alle amministrazioni cittadine, anche il colosso dellʼenergia francese EDF e la sussidiaria Sodetrel. Per preparare gli automobilisti a muoversi con facilità e nel massimo rispetto ambientale, sono a disposizione 35 scooter a tre ruote i-Road e 35 vetture leggere monoposto (Coms), sempre elettriche e sempre Toyota. La prima impressione del nostro giro con i-Road è che, oltre a essere innovativo, il veicolo è spassosissimo. A girare in curva è la ruota posteriore, mentre una delle due anteriori ‒ a seconda della curva ‒ si alza o si abbassa per assecondare lʼinclinazione del mezzo (tecnologia Active Lean).

Lʼapproccio in curva è diverso, si sterza quando le ruote anteriori sono allʼaltezza della curva, quindi prima, e si parcheggia in parallelo fra due vetture esattamente al contrario: si entra di muso e si esce in retromarcia. Insomma, un poʼ bisogna prenderci la mano col tre ruote elettrico Toyota. Eppure i-Road è sì rivoluzionario, ma semplice. Dopo alcune istruzioni e qualche esercizio di prova, ci si prende gusto e non si vorrebbe più scendere! È agile, perfetto in città e poi è divertentissimo, piega tantissimo in curva ma ha grande stabilità. Non è previsto lʼuso del casco, stante la copertura e la chiusura con finestrini, e proprio come una vetturetta ha la cintura di sicurezza. Raggiunge la velocità massima di 45 km/h e le batterie si ricaricano in 3 ore circa.