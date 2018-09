Nissan Juke, la conferma del suo appeal giovane

Il Design di Nissan Juke è sempre stato molto accattivante, e ora si rinnova nellʼintera zona anteriore: la griglia davanti V-Shape , i fari fendinebbia e le finiture dei gruppi ottici. Debuttano due nuovi colori esterni: Vivid Blue e Chestnut Bronze. Originale, con lʼassetto molto alto e una forte personalità, un crossover dallo stile ineguagliabile , che va bene in città, bene in autostrada e bene persino sullo sterrato, se però non si eccede. Juke è unʼauto concepita per lʼimpiego soprattutto urbano e il cambio manuale a 6 marce e la trazione anteriore ne sono la dovuta conferma. Il target di questa versione è preciso: piace ai quarantenni e anche le donne lo apprezzano molto, per lo stile esterno e degli interni.

Lʼottimo impianto audio BOSE della versione da noi provata (un allestimento ad hoc per il pubblico più esigente) è poi un sicuro valore aggiunto, con i due altoparlanti nel poggiatesta del guidatore che migliorano lʼesperienza di ascolto . Ma di Juke è da segnalare anche la presenza a bordo di tutti i sistemi di sicurezza attivi che potremmo trovare sui crossover più grandi della casa nipponica. Come il Nissan Safety Shield che integra le funzioni di avviso cambio corsia involontario, sistema che osserva gli angoli ciechi e quello di allerta oggetti in movimento, fino allʼ Intelligent Around View Monitor che dà una visione della vettura a 360 gradi.

I difetti però non è che non ci siano, sembra però che facciano parte del capitolatolo del progetto. Nel senso che in Nissan non hanno voluto “largheggiare” per evitare i rischi di cannibalizzazione in casa col fratellone Qashqai, e a perderci sarebbe stato proprio Juke (visto il successo commerciale di Qashqai). La spaziosità non regge il confronto e a ben vedere in Juke si sta bene in 4 adulti, con i passeggeri che siedono dietro che hanno ottimo spazio allʼaltezza delle ginocchia ma giusto giusto alla testa. Il bagagliaio è capiente quanto basta e ha unʼaltezza da terra un poʼ troppo alta. I prezzi di nuovo Nissan Juke vanno da 19.660 a 24.320 euro. In gamma cʼè anche la versione bifuel benzina/gpl.