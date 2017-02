13 febbraio 2017 09:00 Classe V, trionfo della trazione Mercedes 4Matic Grandi monovolume e commerciali, tutti 4x4

La prima volta di una Mercedes a trazione integrale fu nel 1903! Non sorprende dunque lʼattenzione della Casa tedesca per questo tipo di trazione, tanto che oggi le oltre 20 gamme di suoi modelli adottano versioni a 4 ruote motrici. Inclusi Classe V e Vito, che Tgcom24 ha provato nei giorni scorsi al Passo del Tonale, una delle 7 località sciistiche cui Mercedes fornirà dei suoi veicoli 4x4.

Non si tratta più soltanto di fuoristrada duri e puri, come la mitica Classe G, ma anche di vetture sportive che magari hanno assetti AMG e trazione 4x4. È il segnale della versatilità del sistema 4Matic, la trazione integrale Mercedes, adattabile a tutti i tipi di vetture, dai Suv alle SW, dalle berline ai grandi MPV come Classe V e Vito. La nostra prova lʼabbiamo fatta partendo dalla città e passando per lʼautostrada, per poi salire verso il Tonale su strade innevate e con tanto ghiaccio. In cima poi le prove su un circuito “ad aderenza Zero” allestito apposta, una vera lastra di vetro per permetterci di verificare con mano lʼefficienza della trazione 4Matic sui due veicoli.

In viaggio la Classe V è un vero salotto su ruote, un salotto di dimensioni importanti, perché “le dimensioni contano e, soprattutto, servono”, ci spiegano in Mercedes. Sui tratti misti stretti di montagna, con la neve che veniva giù a più non posso, il veicolo non ha fatto una piega e non ha mai accusato perdite di aderenza. La trazione integrale è stata esportata anche su Mercedes Sprinter, un commerciale a tutti gli effetti, ma in questo caso si tratta di un sistema 4x4 inseribile a comando, laddove il 4Matic è tutto automatico e abbinato al cambio automatico a 7 rapporti 7G-tronic Plus. Nell’insieme tutto il sistema è poco pesante (l’aggravio va dai 50 ai 150 kg), perché privo di bloccaggi meccanici dei differenziali: basta il ripartitore di coppia integrato nel cambio. L’elettronica fa il resto, assicurando trazione in ogni condizione e su ogni singola ruota.

Mercedes Classe V è disponibile in varie configurazioni interne e allestimenti Premium, come l’ultimo arrivato AMG Line. Può portare fino a 8 passeggeri e monta una motorizzazione diesel di 2,1 litri per tre livelli di potenza, tutti e tre abbinabili al 4Matic: 136, 163 e 190 CV. I prezzi partono dai 49.277 euro della versione V200 Executive. Per chi vuole ancora più spazio e ha bisogno di 9 posti, c’è il Vito, meno chic, un po’ meno premium della sorellastra, ma pur sempre un Mercedes a trazione integrale 4Matic e con trasmissione 7G-tronic Plus. Il veicolo ha anche una versione a trazione anteriore da 116 CV turbodiesel. I prezzi di Vito 4Matic partono da 35.850 euro.