Mercedes Sprinter, da Matera a Maratea

Lʼitinerario è quello giusto. La Basilicata offre un paesaggio variegato e misto che si adatta perfettamente a un veicolo polivalente come Mercedes Sprinter. Colline, montagne, tornanti e saliscendi che dal mare salgono a cime impervie in pochissimi chilometri. Un esempio è il Monte San Biagio, a Maratea , più di 600 metri a picco sullo stupendo Golfo di Policastro. Insomma, location ideale per festeggiare i 20 anni di Mercedes Sprinter .

Lo vediamo il best-seller commerciale Mercedes in questo viaggio partito da Matera, un genuino Basilicata Coast to Coast come nel bel film di Rocco Papaleo. Mercedes Sprinter è il furgone più robusto, funzionale e affidabile del mercato e la maturità dei ventʼanni lo rende ancora più forte e sicuro di sé. Con i suoi 2,9 milioni di modelli venduti in 130 Paesi del mondo, domina la categoria, e oggi Sprinter si rinnova ancora, per consolidare la sua leadership. Lo fa partendo da quei valori unici come la carrozzeria autoportante e la trazione posteriore, lʼassetto moderno con sospensioni a ruote indipendenti sull’asse anteriore. Ma la gamma è estremamente versatile, si compone di tre passi, quattro lunghezze e tre altezze, per portate che vanno da 3,2 a 5 tonnellate. Il top è il nuovo Sprinter da 5,5 tonnellate, che offre quasi mezza tonnellata di carico utile in più rispetto al passato.