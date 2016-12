3 aprile 2016 La formidabile trazione delle Mercedes 4Matic Provati i modelli GLA 250 e C 400

La scorsa settimana di Pasqua e questi primi giorni di aprile si stanno rivelando i più fecondi della stagione turistica sulla neve. E tra le occasioni di svago alcuni sciatori hanno trovato qualche attrazione in più, come al Tonale lʼintera gamma 4Matic ‒ cioè a trazione integrale ‒ di casa Mercedes. Una gamma che comprende oggi più di 80 modelli, dalla Classe C berlina al monovolume Classe V, passando per tutti i Suv della Casa tedesca fino alla Classe G con motore 12 cilindri e alle sportive AMG.

Tgcom24 ha provato alcune Mercedes 4Matic, in particolare i modelli GLA 250 e C 400. La prima caratteristica che si riscontra della trazione integrale Mercedes è la progressività del suo intervento: cioè interviene soltanto se le condizioni di guida rendono necessario passare alle quattro ruote motrici per migliorare il grip e assecondare tutta lʼelettronica di sicurezza delle vetture Mercedes. Un passaggio talmente progressivo che il guidatore non lo percepisce, ma se ne rende ben conto quando vede la macchina affrontare senza difficoltà strade ammantate di nevischio o, peggio ancora, con uno strato di ghiaccio. Il Suv GLA, il piccolo della gamma, è a suo agio in ogni condizione e regala al guidatore un feeling immediato.

La grande berlina C 400, con la sua poderosa motorizzazione a 6 cilindri, ha già un fantastico “stile” di guida: compassato, flemmatico, silenzioso, eppure brillante in questa versione 4Matic. Sembra voler indossare i guanti da lavoro per fare il lavoro sporco che non si addice al look ma che è nel Dna di questa trazione integrale intelligente. È proprio la berlina la sorpresa maggiore, perché conferma la leggerezza, lʼaffidabilità e in qualche modo la semplicità del sistema di trazione integrale Mercedes. La prima 4Matic “a ruote basse” risale addirittura al 1985 e segue una filosofia della versatilità che la rende trapiantabile sia su vetture a trazione anteriore che a trazione posteriore. Facilità che sposa anche lʼassociazione, non casuale, con i cambi automatici e con i più recenti a doppia frizione, dove il ripartitore di cambio è integrato direttamente nel cambio.

Entrare in una curva stretta e accelerare è davvero fantastico, per rapidità della risposta e stabilità, e sapendo che sotto lʼasfalto è bagnato e giustamente occorre prestare prudenza, ma la nostra Classe C a trazione 4x4 risponde come fosse su un tavolo da biliardo! Le situazioni limite non sembrano mai un problema e Mercedes invita a sfruttare i modelli 4Matic anche con un rimorchio. Il merito va anche ad aspetti tecnici che esulano dal sistema a trazione integrale, nel senso che questo poggia sul pacchetto “Agility Control” fatto di sospensioni selettive regolabili e ammortizzatori e molle accurati. O anche allʼESP con lʼaggiuntivo sistema di controllo elettronico della trazione 4ETS, che interviene in automatico quando una o più ruote perdono aderenza, frenando ogni singola ruota e aumentando contemporaneamente la coppia alle ruote con la miglior trazione.