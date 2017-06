12 giugno 2017 09:15 BMW 540i XDrive Touring, eccellenza pura Potenza, efficienza, funzionalità: non manca niente

Quando si dice unʼauto di categoria superiore. Perché tale è la BMW Serie 5 Touring, la quinta generazione che arriva adesso in Italia e che Tgcom24 ha provato in un bel viaggio da Trieste a Udine, tra strade di campagna e autostrade, tornanti lungo la costa e stradoni veloci. Ma non basta a spiegare tutto della grande wagon tedesca, perché cʼè davvero qualcosa che va al di là degli slogan guidando la “nostra” BMW 540i XDrive.

BMW 540i XDrive Touring 1 di 35 Ufficio stampa Ufficio stampa BMW 540i XDrive Touring 2 di 35 Ufficio stampa Ufficio stampa BMW 540i XDrive Touring 3 di 35 Ufficio stampa Ufficio stampa BMW 540i XDrive Touring 4 di 35 Ufficio stampa Ufficio stampa BMW 540i XDrive Touring 5 di 35 Ufficio stampa Ufficio stampa BMW 540i XDrive Touring 6 di 35 Ufficio stampa Ufficio stampa BMW 540i XDrive Touring 7 di 35 Ufficio stampa Ufficio stampa BMW 540i XDrive Touring 8 di 35 Ufficio stampa Ufficio stampa BMW 540i XDrive Touring 9 di 35 Ufficio stampa Ufficio stampa BMW 540i XDrive Touring 10 di 35 Ufficio stampa Ufficio stampa BMW 540i XDrive Touring 11 di 35 Ufficio stampa Ufficio stampa BMW 540i XDrive Touring 12 di 35 Ufficio stampa Ufficio stampa BMW 540i XDrive Touring 13 di 35 Ufficio stampa Ufficio stampa BMW 540i XDrive Touring 14 di 35 Ufficio stampa Ufficio stampa BMW 540i XDrive Touring 15 di 35 Ufficio stampa Ufficio stampa BMW 540i XDrive Touring 16 di 35 Ufficio stampa Ufficio stampa BMW 540i XDrive Touring 17 di 35 Ufficio stampa Ufficio stampa BMW 540i XDrive Touring 18 di 35 Ufficio stampa Ufficio stampa BMW 540i XDrive Touring 19 di 35 Ufficio stampa Ufficio stampa BMW 540i XDrive Touring 20 di 35 Ufficio stampa Ufficio stampa BMW 540i XDrive Touring 21 di 35 Ufficio stampa Ufficio stampa BMW 540i XDrive Touring 22 di 35 Ufficio stampa Ufficio stampa BMW 540i XDrive Touring 23 di 35 Ufficio stampa Ufficio stampa BMW 540i XDrive Touring 24 di 35 Ufficio stampa Ufficio stampa BMW 540i XDrive Touring 25 di 35 Ufficio stampa Ufficio stampa BMW 540i XDrive Touring 26 di 35 Ufficio stampa Ufficio stampa BMW 540i XDrive Touring 27 di 35 Ufficio stampa Ufficio stampa BMW 540i XDrive Touring 28 di 35 Ufficio stampa Ufficio stampa BMW 540i XDrive Touring 29 di 35 Ufficio stampa Ufficio stampa BMW 540i XDrive Touring 30 di 35 Ufficio stampa Ufficio stampa BMW 540i XDrive Touring 31 di 35 Ufficio stampa Ufficio stampa BMW 540i XDrive Touring 32 di 35 Ufficio stampa Ufficio stampa BMW 540i XDrive Touring 33 di 35 Ufficio stampa Ufficio stampa BMW 540i XDrive Touring 34 di 35 Ufficio stampa Ufficio stampa BMW 540i XDrive Touring 35 di 35 Ufficio stampa Ufficio stampa BMW 540i XDrive Touring leggi dopo slideshow ingrandisci

Vuoi sportività? E la Serie 5 ne regala a iosa, perlopiù questa motorizzazione 6 cilindri biturbo benzina da 340 CV! Vuoi trazione impeccabile in ogni situazione, come fosse un fuoristrada? Ce lʼhai, e con le quattro ruote motrici intelligenti della trazione BMW XDrive si può andare dovunque, anche inerpicarsi su pendenze adatte ai camosci o attraversare un corso dʼacqua come un anfibio. E fa niente che non sia un Suv. E poi la funzionalità straripante del grande baule, che offre un minimo di 570 litri e un massimo di 1.700, per una portata di 730 chili! Ma il plus è la tendina copribagagli che può essere riposta sotto il piano di carico, dove cʼera la ruota di scorta. Insomma unʼauto che è eccellenza pura. Dieci e lode ai tecnici BMW!

La guida è piacevole, emozionante, lʼabitacolo e il posto guida confortevoli e la marcia è silenziosa anche quando saliamo di giri. E poi cʼè la tecnologia, che già guarda al futuro della guida assistita, basti provare lʼenergica funzione antisbandamento attiva che recupera la traiettoria corretta, mentre più dolcemente fa rientrare la vettura nella sua corsia quando ravvisa la lieve distrazione che ci fa uscire dalla linea di carreggiata. Per non parlare della personalità “social” della BMW Serie 5, che manda segnali alle altre auto connesse sulle condizioni stradali o di traffico o di pericolo. In anteprima mondiale debutta il nuovo segnalatore di traffico laterale (e di strada con precedenza).