Hi-tech e comfort, la nuova BMW Serie 5 Touring

È lʼammiraglia wagon di casa BMW . La Serie 5 Touring è lʼapoteosi di un concetto di automobile che ha orizzonti sconfinati, ancor più della Serie 5 berlina. Perché è sì una station wagon, la più maestosa e funzionale che ci sia, ma è anche una sportiva a tutto tondo, che non si fa mancare “cavallerie” importanti, come i 340 CV della versione 540i xDrive , con motore 6 cilindri biturbo benzina e trazione integrale.

Lo scorso fine settimana BMW Italia ha avviato la commercializzazione della nuova Serie 5 berlina , mentre la Touring verrà presentata al mondo intero tra un mese, al Salone di Ginevra, e a giugno la troveremo nelle concessionarie. Il suo peso specifico è rilevante: la carrozzeria station wagon vale, per volumi di vendita, quelli della berlina . E come questa sarà un concentrato di tecnologie di guida che solo erroneamente consideriamo futuribili e, invece, sono già il presente. Tipo lo Sterzo Attivo Integrale , che corregge manovre e traiettorie impostate male dal guidatore distratto, e altre funzioni della guida assistita che permettono a chi guida di togliere per qualche istante le mani dal volante.

La carrozzeria esterna ha sempre grande personalità, ma quella interna è un vero spettacolo hi-tech. Spiccano dotazioni come il parabrezza e i display della plancia di comando che forniscono tutte le informazioni sulla marcia e sulle funzioni in uso, consigliandoci cosa inserire per la maggior sicurezza. Molte manovre, naturalmente, avvengono sempre più in modo semi-automatico, dai parcheggi ai sorpassi, dalla frenata alla sterzata in funzione anti-incidente, passando per il nuovo segnalatore di traffico laterale (e di strada con precedenza). Premendo l’Active Cruise Control con funzione stop&go, lʼauto imposta i limiti di velocità e li rispetta, altrimenti i sistemi di ausilio alla guida funzionano fino ai 210 km/h di velocità.