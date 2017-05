Peugeot 308 Racing Cup, dalla pista alla strada

Stefano Accorsi lʼha tenuta in serbo per anni la passione per i motori. Le poche eccezioni in cui ha potuto sbandierarla sono stati i ruoli per Peugeot, testimonial prima e regista poi di una webseries. Quindi lʼoccasione di un film ‒ e che film “Veloce come il vento”! ‒ e la passione che ritorna, e dalla pellicola si sposta alla pista. Quella vera, perché Stefano debutta questo weekend ad Adria nel Campionato Italiano Turismo categoria TCT.