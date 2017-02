Sensation Driver, Peugeot secondo Stefano Accorsi

Accorsi ha un legame ben saldo con Peugeot, nato nel 2012 come testimonial della 208 e proseguito nel 2014 con la realizzazione dei cortometraggi “Tre viaggi”, anche qui sia nelle vesti di regista che di attore. Per arrivare poi all’interpretazione del film “Veloce come il vento” di Matteo Rovere, che gli ha fruttato il premio FICE, il Nastro dʼArgento come migliore attore e il premio GianMaria Volonté 2016. La nuova webserie è stata prodotta da Peugeot e realizzata in collaborazione con Havas Milan e la casa di produzione Think Cattleya.