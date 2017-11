Peugeot 2008 Crossway, il B-Suv leader

Il segmento dei B-Suv è in forte ascesa sui mercati europei. Sono vetture agili e compatte, come una classica 5 porte di segmento B ma in più hanno lʼassetto e lʼaplomb dei crossover che tanto vanno di moda oggi. In Italia leader di questa categoria sono due francesine: Renault Captur e Peugeot 2008. Questʼultima è già stata acquistata nel corso del 2017 da più di 20 mila italiani, tanto da meritarsi una serie speciale top di gamma.