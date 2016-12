Peugeot 2008, fai il pieno di sicurezza con il sistema di trazione Grip Control

Un sistema di trazione a gestione elettronica che agisce sulle ruote anteriori, lasciando al guidatore la scelta di selezionare manualmente le modalità disponibili: è il Grip Control , messo a punto da Peugeot sul nuovo SUV 2008 . Noi di Smart Touch abbiamo voluto provarlo di persona in compagnia di Paolo Andreucci , il celebre pilota italiano di rally. Il nuovo sistema di trazione consente di affrontare al meglio condizioni climatiche avverse, consentendo alla vettura di viaggiare in sicurezza su terreni insidiosi come sabbia, neve, fango o bagnato.

"L'automobile in quarant'anni è completamente cambiata, a livello di sicurezza sono stati fatti enormi progressi - ha spiegato Andreucci -. Con questo nuovo sistema di trazione hai una rotella che ti offre varie possibilità di trazione per uscire dalla sabbia, dalla neve o dal fango. E' un sistema che si avvicina alle quattro ruote motrici e ti toglie dalle situazioni difficili dove potresti rimanere piantato".



Oltre a rappresentare una garanzia in tema di sicurezza, l'innovativo Grip Control brevettato da Peugeot, insieme a pneumatici Mud & Snow (i Goodyear Vector 4Seasons), offre una vera polivalenza in tutte le stagioni. Il sistema offre infatti al guidatore la possibilità di scegliere le modalità per il viaggio: si può delegare all'intelligenza del dispositivo la possibilità di agire secondo la modalità Standard oppure selezionare la modalità desiderata con la manopola posta sulla consolle centrale. Neve, Fango, Sabbia oppure ESP Off, la modalità che permette di disinserire l'ESP e il Grip Control fino a 50 km/h e di gestire la motricità in piena autonomia.



Tra i tanti settori in cui la tecnologia ha introdotto delle novità, quello della sicurezza quotidiana è, insomma, uno dei più importanti e decisivi. Il Grip Control è disponibile con i motori a partire da 100 CV, abbinati al cambio manuale o automatico e con pneumatici da 17". Scopri di più sul sito www.peugeot.it.