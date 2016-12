Peugeot 2008: una scelta di stile e piacere

A decidere la modalità per il tuo viaggio sei tu: in qualsiasi momento puoi scegliere di lasciare all’intelligenza del dispositivo la possibilità di agire secondo la modalità Standard oppure selezionare la modalità desiderata con la manopola posta sulla consolle centrale. Neve, Fango, Sabbia oppure ESP Off, la modalità che ti permette di disinserire l’ESP e il Grip Control fino a 50 km/h e di gestire la motricità in piena autonomia.



Il Grip Control – disponibile con i motori a partire da 100 CV, abbinati al cambio manuale o automatico e con pneumatici da 17’’ – non è l’unica feature a rendere Peugeot 2008 la scelta di chi cerca dinamismo, look accattivante ed esperienza di guida unica, caratteristiche che ne hanno decretato il successo in tutta Europa.



Con Peugeot 2008 scopri una nuova dimensione di guida grazie al Peugeot i-Cockpit, il posto del conducente dalle linee pure che favorisce attenzione e concentrazione. I comandi sono disposti in perfetta evidenza grazie al quadro strumenti in posizione rialzata con retroilluminazione a LED, in questo modo lo sguardo rimane fisso sulla strada; il volante ridotto permette un’azione sicura e un collegamento istintivo con la strada, oltre a una posizione di guida più rilassata. Mentre con la mano sinistra inserisci e imposti i parametri del regolatore e del limitatore di velocità, con la destra azioni il tuo telefono cellulare dal touchscreen da 7’’ attraverso la funzionalità Mirror Screen (compatibile con MirrorLink o Apple Carplay). Sullo stesso schermo, inoltre, visualizzi la situazione nella zona posteriore dell’auto e supervisioni il Park Assist per le manovre di parcheggio assistito.



Sì, perché Peugeot 2008 non è solo perfetta per i tuoi viaggi all’avventura, ma anche per muoverti in città: grazie all’Active City Brake, il sistema attivo di frenata anticollisione urbano, infatti, si riduce il rischio di incidenti e la loro gravità. Un sensore laser a corto raggio, con tecnologia LIDAR, è posizionato nella parte alta del parabrezza e può rilevare ostacoli come un veicolo che avanza nello stesso senso di marcia e sulla stessa corsia oppure fermo.



Dal suo debutto nel 2013 anche il look si è evoluto per esprimere forza e seduzione, ma anche per migliorare ancora di più il livello di sicurezza e robustezza grazie alle protezioni laterali al passaruota, alla calandra verticale e agli inserti off-road alla base del paraurti. Nel frontale, incastonati nella carrozzeria, i proiettori si distinguono per lo sguardo felino con un corpo del faro altamente tecnologico che associa il cromo al colore nero. I gruppi ottici posteriori integrano i nuovi “artigli” dal colore caldo che circondano il portellone del bagagliaio, voluminoso e funzionale: con un semplice movimento è possibile modificare il volume da 410 a 1400 litri grazie alla seduta posteriore frazionabile 1/3-2/3. Semplicemente premendo un tasto sullo schienale, questo si ribalta e la seduta si ripiega automaticamente.



Ai livelli Access, Active e Allure si è aggiunta, al vertice, la GT Line, un nuovo allestimento trasversale alla gamma Peugeot che offre un ambiente interno sportivo e chic dai colori rosso e nero, curatissimo nei dettagli. La gamma comprende i motori Euro6 benzina PureTech e diesel BlueHDi, con cambi manuali e automatici. Le potenze variano da 82 a 130 CV, con emissioni di CO2 contenute. Peugeot 2008 è una scelta di stile, comfort e piacere di guida che ti porta ovunque tu desideri. Scoprila su www.peugeot.it.