Pajero, la resurrezione in nero del 4x4 mito

Quando si parla di Mitsubishi Motors, a molti corre in mente il Pajero . Il 4x4 che ognuno sognava di guidare, con lʼalone di veicolo indistruttibile che, dal 1982 quandʼè nato, lʼha sempre accompagnato. Eppure è dallʼanno 2000 che il Pajero ‒ alla terza generazione ‒ non si rinnova…

Mitsubishi Italia allora ha deciso di festeggiare i 100 anni di vita dellʼazienda nipponica (nata nel 1917), da poco finita sotto lʼegida del gruppo Renault-Nissan, con la serie speciale “total black” Pajero 3200 One/Hundred. Ne saranno prodotti soltanto 100 esemplari, unici e numerati, con trattamenti cromatici neri che caratterizzano il look del 4x4 più famoso del mondo, come le pedane laterali e le piastre di protezione posteriore e anteriore di questo colore. Il modello è ordinabile sia a 3 che a 5 porte, i vetri sono oscurati e i cerchi in lega sono da 18 pollici. Anche allʼinterno i rivestimenti sono in pelle nera, mentre la pedaliera è in alluminio. Lʼequipaggiamento standard comprende il sistema Smartphone Link Display Audio, che consente lʼintegrazione dello smartphone con lʼinfotainment di bordo.