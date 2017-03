Mitsubishi Eclipse Cross, lʼevoluzione dei Suv

Il salone elvetico è lʼoccasione per svelare un poʼ le carte di Mitsubishi, che da pochi mesi ha cambiato assetto societario, col nuovo socio forte Nissan (e lʼAlleanza Renault-Nissan di conseguenza) che vuole rilanciare il brand su scala globale. Eclipse Cross è un crossover dalle forme moderne, tagliato su misura per il pubblico europeo, viste le dimensioni compatte ‒ 4,4 metri la lunghezza e 1,8 la larghezza ‒ e il posizionamento in mezzo tra ASX e Outlander. La gamma motori comprende il nuovissimo 1.5 turbo benzina a iniezione diretta con cambio CVT a 8 velocità “progressive”, mentre il 2.2 turbodiesel è stato aggiornato. In Europa il nuovo crossover arriverà nelle concessionarie entro la fine del 2017.