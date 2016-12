2 dicembre 2016 08:40 Mitsubishi ASX 2017, crossover adulto La scommessa della connettività

Pensi a un fuoristrada, di quelli nudi e crudi, che sanno scalare le rocce e affrontare i deserti, e vengono in mente pochi nomi. Giapponesi magari, e tra questi cʼè di sicuro Mitsubishi, che sulla produzione di veicoli 4x4 si è conquistata la fama. Un nome su tutti: Pajero, da più di mezzo secolo considerato tra i migliori fuoristrada del mondo.

Il discorso sulla qualità dei 4x4 Mitsubishi non si è fermato però al mitico Pajero. È andato avanti anche su categorie più “dolci”, come i Suv cittadini e i moderni crossover. Lʼesempio evidente è ASX, di cui arriva oggi in Italia la versione 2017, ristilizzata in molti punti e con un bagaglio di equipaggiamenti standard ulteriormente arricchito. Il costruttore giapponese dimostra insomma di voler guardare avanti dopo il passaggio a Nissan, il nuovo socio forte dellʼazienda e già integrato nella “grande” Alleanza col gruppo Renault. Mitsubishi vuole che il concetto di qualità sia abbinato anche ad altre caratteristiche, come la connettività, unʼesigenza ormai irrinunciabile delle nostre giornate, e sulla quale punta anche il nuovo ASX 2017.

Lungo 4,35 metri, il crossover Mitsubishi si presenta con frontale ridisegnato da capo a piedi, con una griglia sdoppiata e dal forte impatto visivo. Ci sono nuove imbottiture per gli interni e un inedito motore turbodiesel di 1,6 litri proposto sia a due che quattro ruote motrici. Nuovo ASX 2017 dispone poi del sistema SDA, che sta per Smartphone Link Display Audio, e connette lo smartphone iOS o Android al sistema di infotainment della vettura. Il listino italiano del crossover nipponico parte da 20.190 euro per la gamma a benzina, che comprende esclusivamente un 1.6 da 117 CV con cambio manuale e trazione anteriore. Motore impiegato anche per la versione a gpl.