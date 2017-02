12 febbraio 2017 09:15 Nuova GT86 2017, il coupé leggero Toyota Motore Boxer Subaru 2.0 da 200 CV

I più fortunati hanno avuto lʼoccasione di provarla lo scorso mese di ottobre sul circuito di Monza. Qui è stata svelata la nuova Toyota GT86, coupé sportiva dʼeccellenza del costruttore che non si fa valere soltanto per le auto ibride ed elettriche. Perché innovazione non significa sminuire la sportività, e a rivelarlo è una frase del presidente Toyota Akio Toyoda: “Se non diverte, allora non è unʼauto”.

La Toyota GT86 2017 è una due porte compatta di circa 4,25 metri, con baricentro basso e una configurazione con motore anteriore e trazione posteriore. Il motore è il 4 cilindri Boxer benzina 2.0 di fabbricazione Subaru, dotato però dʼiniezione diretta D-4S di Toyota. Un motore leggero e performante, Euro 6, che sviluppa 200 CV (100 CV per litro di cilindrata), con una coppia di 205 Nm che permette alla coupé nipponica di accelerare da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi (mezzo secondo in più se si opta per il cambio automatico). La velocità massima omologata raggiunge i 226 km orari. Standard è il differenziale posteriore a slittamento limitato Torsen, che ottimizza la dinamica di marcia.