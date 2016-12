3 agosto 2016 07:40 Le cure Toyota per incattivire la GT86 Crescono i contenuti, prezzi da 31.700 euro

Toyota rilancia il progetto GT86, la sua coupé sportiva a trazione posteriore, e per lʼoccasione la propone nei corsi di guida della sua Driving Academy a partire dal prossimo mese di ottobre. Il motore resta il 4 cilindri Boxer 2.0 da 200 CV, in grado di spingere la granturismo Toyota fino ad una velocità massima di 226 km/h. Superba lʼaccelerazione: da 0 a 100 km/h in soli 7,6 secondi.

Rinnovata nel look e nei contenuti tecnologici, dopo 4 anni dal debutto, la nuova Toyota GT86 model year 2017 si presenta con nuovi paraurti e prese d’aria di dimensioni maggiorate. I gruppi ottici adottano ora i LED per i fari, i fendinebbia e gli indicatori di direzione. Nuovi anche i cerchi in lega da 17 pollici. Lʼassetto del paraurti posteriore è stato ribassato per migliorare la resa aerodinamica della sportiva nipponica. Novità importanti anche allʼinterno, a cominciare dal volante multifunzione con comandi audio, passando per il display TFT a colori da 4,2 pollici e i nuovi tessuti black con finiture silver. Sul fronte della sicurezza, fa la sua comparsa il sistema di assistenza alla partenza in salita.