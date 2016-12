Nuova Alfa Romeo Giulietta Collezione

09:30 - Si chiama Alfa Romeo Giulietta Collezione ed è la nuova versione top di gamma della berlina 5 porte italiana. Pensata per una clientela particolarmente esigente e attenta ai dettagli, Giulietta Collezione si fa notare per le calotte nere dei retrovisori esterni e i cerchi in lega da 18 pollici a raggi. A richiesta è anche disponibile lʼelegante tetto nero a contrasto, per un perfetto abbinamento cromatico con cerchi e calotte.

La cura del dettaglio è presente anche allʼinterno, con lʼambiente scuro di taglio sportivo che si abbina ai sedili rivestiti in pregiata pelle bicolore (nero/grigio) con cuciture a contrasto. Inserti satinati arricchiscono plancia, pannelli porta e tunnel centrale. Alfa Romeo Giulietta Collezione offre una ricca dotazione di serie, che include 6 airbag, il dispositivo Alfa DNA con differenziale elettronico Q2 e lʼevoluto controllo di stabilità ESC con Hill Holder e antislittamento ASR. Per il massimo comfort sono di serie il climatizzatore automatico bizona, gli alzacristalli elettrici posteriori, il volante in pelle con comandi radio, i braccioli anteriore e posteriore, i sedili anteriori con regolazione lombare, i retrovisori ripiegabili elettricamente, i sensori di parcheggio posteriore, i sensori di pioggia e crepuscolare.

Non manca il sistema multimediale Uconnect con touch-screen da 6,5 pollici integrato in plancia e che risponde a comandi vocali, con navigatore satellitare con mappe dallʼalto in 3D. Su questa versione Collezione debutta il nuovo motore turbodiesel Multijet 1.6 JTDM 120 CV Euro 6, che combina perfettamente prestazioni, bassi consumi e rispetto per lʼambiente. Consuma 3,9 litri/100 km nel ciclo combinato. Altre due le motorizzazioni disponibili: i turbodiesel Multijet 2.0 JTDM da 150 CV e da 175 CV, questʼultimo soltanto con cambio automatico a doppia frizione Alfa TCT. Per gli amanti del benzina cʼè il 1.4 MultiAir turbo da 170 CV con cambio Alfa TCT. I prezzi di Alfa Romeo Giulietta Collezione partono da 28.950 euro.

