Auto elettrica, un italiano su tre la comprerebbe

I pregiudizi che le auto elettriche ancora scontano nel nostro Paese sono, spesso, fondati. In Italia esistono oggi 4.300 prese per la ricarica di veicoli elettrici, perlopiù concentrati nel Centro-Nord, mentre in Germania ce ne sono 23.000! Nel nostro Paese cʼè una colonnina ogni 15.000 abitanti, in Germania una ogni 3.600, e in Stati meno popolosi come Norvegia e Paesi Bassi ci sono, rispettivamente, una colonnina ogni 650 abitanti e una ogni 1.600. Insomma siamo dietro quanto a infrastrutture, ma a farci disperare sono anche i costi più elevati dellʼenergia elettrica e delle ricariche stesse. Secondo il sondaggio di Legambiente, il 33% degli italiani acquisterebbe unʼauto elettrica se costasse meno la ricarica, il 29% se ci fossero adeguati incentivi fiscali.