Mercedes e BMW unite nel segno del car sharing

Chi usa queste auto a noleggio, molto diffuse in città come Milano, sa di cosa parliamo: di Smart (anche elettriche) offerte dal servizio Car2Go che appartiene a Daimler, e di nuove fiammanti BMW e MINI offerte da DriveNow. Mettendo fine alle loro rivalità, almeno in questo settore, i due gruppi tedeschi hanno firmato un accordo per la creazione di una joint venture paritetica, che può contare su oltre 4 milioni di utenti e una flotta di 20.000 veicoli in 31 città del mondo. Chi sʼiscrive ad un programma di car sharing sa di poter prender a prestito unʼauto in qualsiasi città dovʼè presente il servizio. In Italia Car2Go è presente con 2.100 vetture a Roma, Milano, Firenze e Torino, mentre DriveNow opera soltanto a Milano con 500 auto.