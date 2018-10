8 ottobre 2018 13:35 Vespa Elettrica, prezzi a partire da 6.390 euro Lʼicona italiana da 70 anni oggi guarda al futuro

Costa 6.390 euro la Vespa Elettrica, che arriva oggi a listino ed è prenotabile fino a novembre esclusivamente online. Lo ha annunciato Piaggio, spiegando anche che in alternativa lo scooter è disponibile in rate mensili da 99 euro. I siti per la prenotazione di Vespa Elettrica sono www.vespa.com o elettrica.vespa.com/.

A novembre ‒ dal 6 allʼ11 ‒ ci sarà poi lʼEicma, lʼEsposizione del ciclo e motociclo di Milano, dove Vespa Elettrica farà parlare molto di sé, e in contemporanea il mezzo sarà disponibile presso la rete dei concessionari Piaggio. Sinonimo di connettività avanzata e silenziosità, rispetto dell’ambiente e unicità di stile, Vespa Elettrica è tutto questo. Unʼicona italiana da 70 anni, che oggi guarda al futuro e non trascura alcun mercato. Allʼinizio del 2019, infatti, sarà disponibile anche negli Stati Uniti e in Asia.

Vespa Elettrica è spinta da una Power Unit che eroga una potenza massima di 4 kW, ciò che basta per farle ottenere prestazioni superiori a quelle di un tradizionale cinquantino, soprattutto per quanto riguarda l’accelerazione e lo spunto in salita, comʼè tipico dei motori elettrici. Ha unʼautonomia massima di 100 km e questo la rende fruibile in tutti gli ambiti metropolitani, senza il timore di lasciare appiedati se “scarica”. Inoltre è dotata di una moderna batteria agli ioni di litio e di un efficiente sistema di recupero dell’energia cinetica in frenata (Kers). Per ricaricarla basta collegare la spina del cavo situato nel vano sottosella a una normalissima presa elettrica a muro (o a una colonnina di ricarica). Il tempo standard necessario per la ricarica completa è pari a 4 ore.