3 settembre 2018 08:30 Vespa Elettrica, la vita 2.0 dello scooter mito Autonomia garantita tra i 70 e i 90 mila km

Inizia in questi giorni a Pontedera la produzione di Vespa Elettrica, la versione a emissioni zero dello scooter più famoso del mondo. Tempi rispettati dunque per il progetto annunciato da Piaggio a Eicma 2017, con arrivo sul mercato europeo tra ottobre e novembre, mentre in Usa e Asia arriverà a inizio 2019.

Vespa Elettrica, al via la produzione Da video 1 di 15 Da video 2 di 15 Da video 3 di 15 Da video 4 di 15 Ufficio stampa 5 di 15 Ufficio stampa 6 di 15 Ufficio stampa 7 di 15 Ufficio stampa 8 di 15 Ufficio stampa 9 di 15 Ufficio stampa 10 di 15 Ufficio stampa 11 di 15 Ufficio stampa 12 di 15 Ufficio stampa 13 di 15 Ufficio stampa 14 di 15 Ufficio stampa 15 di 15 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Vespa Elettrica è dotata di una Power Unit che eroga una potenza continua di 2 kW e una potenza di picco di 4 kW. Livelli che uniti a una coppia straordinaria ‒ oltre 200 Nm ‒ consentono di ottenere accelerazioni superiori a quelle di un classico cinquantino. La batteria agli ioni di litio che alimenta la Power Unit ha bisogno di 4 ore di tempo per ricaricarsi e assicura unʼautonomia di marcia di circa 100 km, per circa 1.000 cicli di ricarica. Dopo di che lʼefficienza delle batterie scemerebbe attorno allʼ80%. Il veicolo è dotato anche di un efficiente sistema di recupero dell’energia cinetica (Kers) nelle fasi di decelerazione, così frequenti in ambito metropolitano.

Piaggio dà anche unʼaltra garanzia di Vespa Elettrica: una fruibilità dʼimpiego tra i 70.000 e i 90.000 km. Per uno scooter davvero un valore esaltante. Il motore e il pacco batterie (collocato sotto il vano porta casco) non necessitano di alcun tipo di manutenzione. Agendo sul tasto Riding Mode sul lato destro del manubrio, il guidatore può scegliere tra due modalità di guida: Eco e Power, alle quali si aggiunge la modalità Reverse, una retromarcia inseribile per facilitare le manovre di Vespa Elettrica. In modalità Eco la velocità è limitata a 30 km/h e lʼuso della batteria è inferiore, con Power si sfrutta invece tutta la potenza del motore.

Grande novità di Vespa Elettrica è la predisposizione per le soluzioni attualmente in fase di sviluppo per Gita, il robot sviluppato da Piaggio Fast Forward. Vuol dire che lo scooter implementa sistemi di intelligenza artificiale, come il riconoscimento della presenza di persone e veicoli nelle vicinanze, la comprensione del traffico e la gestione di alternative per il tragitto, così da garantire una maggiore sicurezza ed efficienza nella circolazione urbana. I prezzi di Vespa Elettrica si aggirano attorno ai 6.500 euro, ma si parla soprattutto di formule a noleggio con canone mensile tutto compreso. Gli ordini sono già partiti, ma al momento sono soltanto online.