Vespa Elettrica, dal 2018 si fa sul serio

Della Vespa si è detto tutto ma, fateci caso, quando si parla di lei i toni tendono quasi sempre al passato, a rimarcarne il lato retrò se non addirittura vintage. Invece Vespa dimostra di saper essere anche innovativa e a Eicma 2017 si presenta in versione elettrica , un abito nuovo di zecca che proietta lo scooter più famoso del mondo nellʼottica del Terzo Millennio.

Destinata ai mercati europei già dal prossimo anno, Vespa Elettrica è dotata di una Power Unit che eroga una potenza continua di 2 kW e una potenza di picco di 4 kW. Livelli che uniti a una coppia straordinaria ‒ oltre 200 Nm ‒ consentono di ottenere prestazioni superiori a quelle di un classico cinquantino, in particolare negli scatti e nelle accelerazioni. La batteria agli ioni di litio che alimenta la Power Unit ha bisogno di 4 ore di tempo per ricaricarsi completamente e assicura unʼautonomia di marcia di circa 100 km. Inoltre, come il motore, non ha bisogno di alcuna manutenzione. La batteria garantisce fino a 1.000 cicli di ricarica e quindi una percorrenza variabile tra i 50.000 e i 70.000 chilometri!

AllʼEicma Vespa presenta anche nuove serie speciali di grande appeal. Ci sono due versioni Yacht Club, una per Vespa Primavera e quindi con cilindrate 50 e 125, e una per Vespa GTS e dunque con motori 125 e 300. Si tratta di due edizioni eleganti, color bianco ma con tanti dettagli in blu che sanno di cultura marinara. E per la prima volta la sella di Vespa è proposta in un originale e inedito rivestimento a strisce. Altra serie speciale è Vespa Notte, un allestimento caratterizzato dalla grafica total black e proposto nelle cilindrate 50 e 125 su base Vespa Sprint e 125 e 300 su base GTS.