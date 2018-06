Triumph e i racconti di Magnini e Nina Zilli

In questo video scopriamo due di loro ‒ Filippo Magnini e Nina Zilli ‒ che ci parlano di sé stessi e delle loro paure, dei loro desideri adolescenziali e attuali e della moto preferita. Quale? Beh scopritelo… Vi diciamo quelle degli altri: per Linus la moto perfetta è la Thruxton; per Pozzoli la Street Twin; per Nigro la Street Scrambler è lʼideale per muoversi a Roma. Il progetto social di Triumph Motorcycles vuole raccontare in maniera più intima e coinvolgente il “dietro le quinte” dei suoi fan più famosi, che mai sono apparsi quali testimonial del mondo Triumph. Piccoli aneddoti e luoghi segreti del cuore in cui ci sta o cʼè stata una moto. Eppure la Casa di Hinckley ne ha avuti di importanti a livello internazionale, legata comʼè stata sempre al cinema da aver avuto interpreti celeberrimi, da Marlon Brando nel “Selvaggio” a Richard Gere in “Ufficiale e Gentiluomo”, fino a Chris Pratt che si muove su una Triumph in Jurassic World. Per scoprire tutti i LIFE/Tales ecco il sito www.triumphmotorcycles.it/life-tales.