Suzuki V-Strom 650 e 1000, arriva la nuova gamma

La Suzuki V-Strom 650 è la moto best-seller della gamma e si presenta con un look rinnovato e ancora più aggressivo, anche grazie al parabrezza inedito e regolabile su tre posizioni. Per i nuovi modelli 650 e 1000 ci sono anche le versioni XT con cerchi a raggi da 17 e 19 pollici e gomme Bridgestone Battlax A40 Adventure sviluppate in esclusiva. Sulla 650 cʼè poi una nuova strumentazione con contagiri analogico e display LDC multifunzione, mentre sul cruscotto spicca una presa 12V per la ricarica del navigatore o dello smartphone. Debuttano inoltre il pulsante di accensione Start e il sistema Low RPM Assist che stabilizza il regime quando si rilascia la frizione in partenza. Il motore bicilindrico di 650 cc è stato aggiornato con oltre 60 nuovi componenti, che lʼhanno reso più efficiente consentendo con un pieno di fare 500 km (serbatoio da 20 litri). La potenza sale a 71 CV e rispetta lo standard Euro 4. Di serie il Traction Control, regolabile su due livelli e disattivabile.