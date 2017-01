26 gennaio 2017 11:00 Suzuki V-Strom 2017, debutta la 250 Le nuove V-Strom 2017 sono ben cinque

Suzuki lanciò la prima V-Strom nel 2002, era una mille, ma aveva così ben in chiaro le sue intenzioni in tema di “adventure bike” e moto turistiche che due anni dopo mise in commercio anche la 650. In 15 anni Suzuki ha venduto solo in Europa quasi 250 mila V-Strom, per due terzi nella cilindrata 650, e non ha intenzione di fermarsi. Anzi per il 2017 la Casa nipponica allarga la famiglia V-Strom con una inedita versione 250.

Sia la V-Strom 1000 che la V-Strom 650 sono alla terza generazione, ma il restyling si rendeva necessario per permettere alle due tourer di affinare i motori e renderli omogenei alla normativa Euro 4 sulle emissioni. E già che cʼera, Suzuki ha pensato anche ai più giovani, quelli che con le nuove norme sulla patente A2 possono guidare soltanto moto con potenze limitate: la V-Strom 250 con motore bicilindrico parallelo di 248 cc sviluppa 18,4 kW, pari a 25 CV di potenza. Lo stile è moderno, come le dotazioni, che prevedono fra lʼaltro lʼABS di serie, i gruppi ottici a LED e la presa 12 volt per ricaricare lo smartphone.

Le più collaudate V-Strom 650 e V-Strom 1000 si presentano invece ai nastri di partenza del 2017 alleggerite e con il nuovo pulsante Start di accensione. Entrambe vantano equipaggiamenti maggiori, tra cui la frizione antisaltellamento e, per look, il nuovo cupolino, i fari a LED e i top case da 55 litri. Confermate le due opzioni di modello, con le versioni XT che affiancano i modelli base, e quindi le V-Strom 2017 nuove sono ben cinque. Il Traction Controla tre livelli è standard, come anche il Motion Track Brake System e il nuovo sistema di assistenza alla marcia a bassa regimi. Non ancora definiti i prezzi, ma non discosteranno dagli attuali modelli a listino: 8.200 euro la 650 e 12.500 euro la 1.000. Per la V-Strom 250 staremo a vedere.