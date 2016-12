Tutta la versatilità Suzuki a Eicma 2016

Un colpo ai segmenti dʼaccesso e lʼaltro a quelli super sportivi. Come sempre Suzuki dimostra la sua versatilità e a Eicma 2016 porta nuove proposte nella classe 125 ‒ le due GSX R125 e S125 , entrambe con ABS ‒ ma anche la nuova e più potente GSX-S750 con motore 4 cilindri. Al top la “cattivissima” GSX-R1000 2017 da oltre 200 CV e fascia alta di mercato anche per la novità scooter: il rinnovato Burgman 400 ABS .

Al centro della rassegna milanese cʼè dunque il rafforzamento della gamma GSX, che ha già dato grandi soddisfazioni in casa Suzuki. Le due ottavo di litro sono però diverse per carattere e target di riferimento: la GSX-R125 vuole aprire ai motociclisti più giovani lʼemozione della guida sportiva. Monta il motore monocilindrico 4 valvole e dispone del sistema Keyless e di avviamento facile. Arriverà a metà 2017, come la nuova GSX-S125 che strizza lʼocchio ai più giovani anche per la sensualità del suo design dinamico e lʼelevata efficienza in termini di consumi e costi dʼesercizio. Telaio ultraleggero, posizione di guida alta, ha il cambio 6 velocità e lʼABS di serie.