10 novembre 2016 09:20 Eicma apre sullʼonda di un mercato in crescita A Milano fino a domenica le moto più belle

Sarà il mercato delle due ruote che, finalmente, dà segni efficaci di ripresa, a due cifre per intenderci, ma il Salone del ciclo e del motociclo di Milano si allarga. La 74° edizione di Eicma che apre oggi alla Fiera di Milano e andrà avanti fino a domenica ‒ donne, venerdì lʼingresso per voi è gratis ‒ aggiunge nuovi spazi alle sue aree tradizionali e tutta una serie di eventi in giro per Milano, una sorta di “fuorisalone” come avviene per la Design Week.

Gli oltre mille espositori tra aziende di motocicli, biciclette, accessori e componenti, provengono per il 48% dallʼestero. Segno di un interesse per il mercato italiano che, lo scorso anno, ha chiuso con vendite in crescita del 9,5%, con le moto che hanno segnato +14,5% e gli scooter +7%. E nella prima parte di questʼanno i risultati viaggiano ancora meglio, con le moto oltre i 50 cc in crescita del 24% e gli scooter di quasi il 15%! Stabile il mercato delle biciclette, 1.653.709 quelle vendute lo scorso anno, allʼinterno delle quali si scopre il boom delle E-bike: nel 2015 ne sono state vendute 56.189. Positivo anche l’export, +167% rispetto al 2014. Dati che spiegano lʼimportanza della Temporary Bikers Shop, spazio commerciale posto allʼinterno del padiglione 4 e realizzato in collaborazione con Moto.it.

La 74° edizione di Eicma è come sempre strutturata tra padiglioni (280 mila mq) e aree esterne. Confermatissima è lʼarea MotoLive, nella cui arena si svolgeranno gli Internazionali dʼItalia di Supermoto e altre gare molto seguite dal pubblico: lʼInternational Quad MX Motolive Cup, la National Supermoto Motolive Cup, lʼInternational Flat Track Motolive Cup. Molto seguita è anche lʼarea Eicma Custom, realizzata in partnership con la rivista Low Ride e dedicata a questo specifico e amatissimo segmento di mercato. Lʼedizione 2016 del salone milanese vede anche la novità della collaborazione con la rivista Rolling Stone, che animerà un proprio salotto con artisti e visitatori. Altra interessante area di prova, una pista di 1.300 metri con pendenze fino allʼ8%, è quella riservata alle E-Bike. Lʼiniziativa ha il sostegno della rivista BikeUp.