23 agosto 2018 Suzuki RM-Z250 2019, moto cross per tutti

Suzuki svela la nuova moto da cross 250, la RM-Z250 2019 che nel look cita in molti particolari estetici quello estremo della RM-Z450. Un restyling che non riguarda soltanto lʼappeal del modello, perché gli interventi sul telaio e sul motore sono particolarmente incisivi e il bilanciamento risulta il migliore mai raggiunto, così da primeggiare in gara e regalare al tempo stesso emozioni al centauro della domenica.

La nuova Suzuki RM-Z250 è stata “riscritta” dal punto di vista tecnico a partire da un foglio bianco. Gli ingegneri giapponesi hanno voluto migliorare la guidabilità complessiva della moto e quindi tutti e tre gli ambiti che soddisfano le performance di una moto da cross: Run, Turn e Stop, vale a dire ovvero partenza e corsa, comportamento in curva e frenata. I progressi sul fronte della rapidità in curva si devono al robusto telaio in alluminio e al forcellone a sezione variabile, progettati ex novo. L’assetto è poi frutto di un’accurata messa a punto e la forcella adotta nuove molle. Infine lʼimpianto frenante è stato potenziato, con il disco anteriore e le pastiglie di dimensioni maggiorate.