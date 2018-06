1 giugno 2018 09:15 Honda CRF 2019, più forte la gamma enduro Si amplia la gamma offroad della Casa dellʼAla

Lʼistinto offroad di Honda si rafforza alla grande. La più grande Casa motociclistica del mondo ha infatti presentato la nuova gamma CRF 2019, in cui entrano i due modelli nuovi CRF250RX e CRF450L. La prima moto è lʼinedita versione enduro cross-country della famiglia 250 e la seconda unʼammiccante enduro dual-purpose. Ma non finisce qui, perché Honda aggiorna pure tre altri modelli.

Partiamo proprio dalle rinnovate CRF250R, CRF450R e CRF450RX. Tutte beneficiano di un motore bialbero più potente e generoso nellʼerogazione di coppia, quindi perfette per affrontare gli scatti brevi e repentini del cross e del fuoristrada, migliorando anche la velocità in uscita dalle curve lente. La CRF250R 2019 è stata inoltre dotata, come la 450R, di Launch Control HRC a 3 livelli, oltre a nuove pinze freno anteriore e manubrio Renthal Fatbar regolabile su 4 posizioni. Per la 450R sono state anche riviste le sospensioni, il cui set-up risulta migliorato. La ruota posteriore da 18 pollici caratterizza invece la nuova CRF450RX 2019, che monta anche sospensioni specifiche e pneumatici enduro.

Passiamo ai nuovi modelli, come la CRF450L che sfrutta telaio e ciclistica della CRF450R, per offrire guidabilità ed efficacia su ogni tipo di fondo, mentre il motore offre un’erogazione dolce e sfruttabile fin dai regimi più bassi. Definirla “dual-purpose” significa aiutare chi fa un uso amatoriale della enduro, perché magari usa la moto perlopiù in strada. È infatti dotata di serie di un equipaggiamento street-legal, con serbatoio più grande e impianto luci full-LED. Lʼelevata qualità dei componenti ha permesso di portare a 32.000 km il tagliando di manutenzione straordinaria.