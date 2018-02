Piaggio Wi-Bike, mobile personal trainer

Piaggio Wi-Bike non è soltanto un mezzo moderno ma unʼidea di vacanza intelligente, non a caso scelta la scorsa estate come veicolo testimonial in Costa Smeralda. Disponibile in 4 versioni (Comfort, Comfort Plus, Active, Active Plus), Piaggio Wi-Bike è più di una bicicletta a pedalata assistita, perché incarna uno stile di vita compiuto: muoversi nelle grandi città a bordo di unʼautomobile non è né più pratico né più veloce di Wi-Bike, e lo stesso vale in vacanza quando tempo libero e ore di sole ci invitano a fare tante e più cose nellʼarco della giornata. Il motorino elettrico che assiste la pedalata è regolabile su tre modalità di guida: Standard, City e Hill.