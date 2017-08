21 luglio 2017 10:05 Piaggio Wi-Bike star a Golfo Aranci Fino al 23 agosto prove gratuite della bici elettrica

È una delle piccole rivoluzioni della mobilità contemporanea. La Wi-Bike, la bicicletta elettrica della Piaggio, fa bella mostra di sé in Sardegna nel corso di “Dolce Vita Golfo Aranci”. Una serie di eventi che animerà, fino al 23 agosto, l’estate 2017 della bellissima costa nord tirrenica della Sardegna. E per chi è in vacanza, l’occasione giusta per provarla liberamente.

Piaggio Wi-Bike è dotata di un motore elettrico da 250 Watt estremamente compatto, progettato e prodotto in Italia dalla stessa Piaggio. Ha tre livelli di marcia regolabili dal manubrio: Eco, Tour e Power, e raggiunge la velocità massima assistita di 25 km/h. La batteria agli ioni di litio consente un’autonomia di 120 km in modalità Eco. Una bici evoluta non soltanto per lʼassistenza elettrica, ma anche per la possibilità di collegare il telefonino, via Bluetooth, e accedere allʼApp dedicata con esclusive funzionalità, tra cui la condivisione di gite e itinerari attraverso la propria rete social. Sul display cʼè una presa Usb per ricaricare lo smartphone, il quale può trasformarsi in un computer di bordo, con tanto di antifurto satellitare integrato.