Moto Morini Milano, ecco lʼEdizione Limitata

Linee pulite, essenziali ma eleganti, che esprimono purezza e svelano una sottile carica sportiva. È la Moto Morini Milano , disegnata da Angel Lussiana secondo gli stilemi classici degli anni Settanta. Anni davvero fervidi e creativi per le moto italiane. Oggi, in attesa del modello ordinario, la Moto Morini Milano si presenta con unʼedizione limitata di 30 esemplari soltanto.

Un prodotto di grande fascino, che cattura subito gli sguardi e il cuore. Ha la fascia in alluminio sul serbatoio, davvero un richiamo vintage, la sella artigianale ricamata, la verniciatura micalizzata bicolore, gli specchietti e le frecce Rizoma e in più i cerchi bianchi. Una moto bellissima, classica ed esclusiva al tempo stesso, speciale come solo può esserlo un prodotto assemblato interamente a mano in Italia. Monta il motore Bialbero Corsacorta di cilindrata 1.200 e 110 CV di potenza, un gioiello di meccanica realizzato da Franco Lambertini, padre della leggendaria “tre e mezzo”.