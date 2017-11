Moto Morini dedica un modello a Milano

Il richiamo al passato della Moto Morini Milano è evidente. La moto esprime un voluto look retrò e cita in molti particolari, estetici e tecnici, la mitica Corsaro, anche se lʼesclusiva livrea rossonera è una peculiarità di questa moto, di cui ancora si attendono il timing dʼarrivo sul mercato e i prezzi. Il designer Angel Lussiana si è ispirato alle linee in voga negli anni Settanta e in particolare alla Moto Morini 3 1/2, una delle moto di maggior successo dellʼazienda. Non solo, ma il motore di questa moto storica, bicilindrico a V di 344 cc, fu progettato nel lontano 1969 da Franco Lambertini, artefice anche del Bialbero Corsa Corta di 1.187 cc della nuova Moto Morini Milano. Quando si dice il fil rouge che unisce una tradizione motoristica.