10 novembre 2017 10:25 Gilera, Moto Morini e Benelli: ritorno a Milano A Eicma nomi storici delle due ruote italiane

Italiane, italianissime, ma con vissuti difficili alle spalle e qualche divagazione straniera, come per Benelli. Invece per Gilera e Moto Morini la matrice lombarda non è mai venuta meno e lʼEicma è il “loro” territorio da sempre, anche se i due marchi sono spesso spariti dalla luce dei riflettori. Erano anni ad esempio che Gilera non proponeva nuovi modelli e lo fa con due moto di piccola cilindrata ‒ 50 cc ‒ in segmenti che raramente prima aveva battuto.

La Gilera SMT tra le motard e la RCR tra le enduro rappresentano infatti una nuova avventura per il brand finito sotto lʼegida Piaggio. Due moto giovani, pensate per un utilizzo versatile, che si caratterizzano per le carene filanti, la comoda sella biposto, il gruppo ottico anteriore con tabella portanumero integrata e il fanale posteriore con luci a LED, ma anche per le grafiche dʼispirazione racing. Gilera adotta un cruscotto moderno e con una nuova strumentazione digitale multifunzione. Nuovo è anche il motore monocilindrico Euro 4 a 2 Tempi e raffreddamento a liquido. I due modelli condividono i dischi freno efficienti, ma non certo la gommatura, visto che la RCR enduro ha ruote da 21 pollici davanti e da 18 dietro con pneumatici offroad, contro quelle da 17 in lega leggera della supermotard.

Moto Morini propone a Eicma due modelli con motore bicilindrico da 1.200 cc e 110 CV di potenza. La prima si chiama Milano, ha un look retrò e una chiara livrea rossonera, con un originale impianto di scarico che abbraccia il motore ed esce sul lato destro della moto. Potente lʼimpianto, con doppio disco anteriore da 320 mm, mono posteriore da 220 e ABS standard. La seconda è la Moto Morini Scrambler, anchʼessa dal look retrò ma ispirata alle moto da cross Anni 70 col suo manubrio alto. Stesso potente impianto frenante, con lʼaggiunta di pinza Brembo.