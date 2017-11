Kawasaki Ninja H2 SX, la Sports Tourer perfetta

Se una Kawasaki Ninja vi sembra poco, allora il passaggio successivo non può che essere la Ninja Turbo . E ad Eicma 2017 cʼè la superbike che fa per voi: la Ninja H2 SX sovralimentata da 200 CV di potenza . Una moto che segue le due versioni turbo lanciate 3 anni fa dalla Casa giapponese, le Ninja H2 e H2R.

Col suo motore alleggerito (circa 3 kg in meno) e lo straordinario rapporto peso/potenza, la Ninja H2 SX si rivela una Sport Tourer perfetta, dotata peraltro di Cruise Control e della funzione di controllo in curva. Gli ingegneri Kawasaki si sono sforzati di conciliare il massimo piacere di guida con lʼutilizzo turistico, tanto da godere pienamente del motore sovralimentato anche col secondo passeggero o con le valigie laterali montate. La nuova Ninja H2 SX è proposta in due varianti: Standard e Special Edition, questʼultima equipaggiata con la strumentazione TFT, luci adattative in curva a LED e cambio Quick Shift.