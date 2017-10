Kawasaki svela la Ninja ZX-10RR 2018

I grandi saloni motociclistici dʼautunno sono alle porte e le big delle due ruote scaldano i motori per ammaliare i tanti appassionati che, tra Colonia e Milano, si affolleranno ai loro stand. Per cogliere il lato più sportivo dei suoi fan, Kawasaki presenterà il modello 2018 della Ninja ZX-10 RR , la sua superbike campione del mondo.

Ecco un primo assaggio di immagini della moto che, anche per il prossimo anno, sarà quella da battere nel World SBK. Questʼanno il dominio di Jonathan Rea è stato nettissimo e il tre volte iridato, insieme a Tom Sykes, ha reso davvero il Kawasaki Racing Team imbattibile, la fortezza da abbattere per gli sfidanti (Ducati e Aprilia tra gli altri) nel Campionato Mondiale Superbike. La nuova Ninja ZX-10RR 2018 è una superbike leggera, con sedile singolo e cerchi in lega leggera forgiati da Marchesini. Tra le novità anche nuove colorazioni e grafiche speciali, col “verde Ninja” ancora più evidente, per dare anche agli occhi la giusta parte di gratificazioni.