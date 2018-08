Indian Motorcycle, esplosione di colori per la gamma Scout

È una delle icone motociclistiche dʼAmerica: la Indian Motorcycle toglie più di un primato alla Harley-Davidson , perché è nata prima ‒ nel 1901 ‒ e i suoi fan sono appassionati guerrieri che viaggiano in lungo e largo sulle mitiche route americane. Una sfida tutta del Grande Nord: Minneapolis la Indian contro Milwaukee la Harley .

Le ultime novità della più antica Casa motociclistica dʼAmerica riguarda la Scout e la sua giovane derivazione Scout Bobber. I nuovi modelli 2019 si arricchiscono infatti di nuovi colori e nuovi abbinamenti cromatici, aggiungono una presa USB per la ricarica dello smartphone e dei device in genere, e si completano con una gamma accessori orientata soprattutto al touring. La sella delle due moto è alta da terra appena 680 mm e gli pneumatici montati sono Pirelli Night Dragon da 16 pollici, di misura 130/90 davanti e 150/80 dietro. I primi modelli delle nuove moto arriveranno a ottobre in Usa, più avanti lʼexport verso lʼEuropa.