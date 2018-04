26 aprile 2018 08:40 Indian e Jack Danielʼs, nuova serie speciale Sul serbatoio: “Non mischiare alcol e benzina”

Una notizia da dare in “fascia protetta”, ma il languorino alla gola è tale che non può essere taciuta. Eccola: Indian Motorcycle, il più antico costruttore di motociclette dʼAmerica (fu fondata nel 1901, due anni prima di Harley-Davidson) ha svelato la nuova edizione speciale Jack Daniel’s della Scout Bobber. È peraltro la prima moto bicolore della Indian: nero e oro 24 carati per marcare la forza e lʼeleganza della moto.

È il terzo anno di fila che i due leggendari brand americani si uniscono per dar vita a prodotti davvero speciali. Anche la Jack Daniel’s è un nome storico, è stata la prima distilleria ufficialmente registrata dʼAmerica, accadde nel 1866 nel Tennessee. Nel 2016 debuttò la Indian Chief Vintage per celebrare i 150 anni della distilleria, e nel 2017 la Jack Daniel’s Indian Chieftain Limited Edition ci mise meno di 10 minuti per registrare il sold out! Questʼanno la Limited Edition Indian Jack Danielʼs Scout Bobber sarà prodotta, a partire dal prossimo luglio, in soli 177 esemplari numerati. Il colore nero matto sposerà lʼoro vero a 24 carati usato per le grafiche sul serbatoio, dove sarà riportata anche la scritta “Bottles and Throttles Don’t Mix”. Traducendo il succo: “non mischiare il consumo di alcol con la benzina”.