Alla scoperta della gamma Indian 2017

Lo scorso settimana i fan delle moto americane che gravitano su Roma e dintorni hanno avuto lʼoccasione (unica!) di provare la gamma delle nuove Indian Motorcycle . Una due giorni di prove presso la Custom Bros , sulla via Appia, punto vendita per il Lazio, alla scoperta dei modelli Scout Sixty, Scout, Chief Classic, Springfield, Chieftain Dark Horse . Con loro anche la Victory Octane .

La gamma 2017 di Indian Motorcycle è esposta in questi giorni a Intermot , il grande salone della moto che si svolge a Colonia. Gamma che per il mercato italiano disporrà dellʼevoluto sistema dʼinfotainment Ride Command con touchscreen da 7 pollici . Facile da usare e personalizzabile, farà parte dellʼequipaggiamento standard sui modelli Chieftain e Roadmaster . Ha la miglior risoluzione sul mercato (800 x 480 pixel), la miglior luminosità di schermo e una capacità di risposta ancora più veloce. Il Ride Command è collegato a un impianto audio di alta qualità da 100 watt sulla Chieftain e da 200 watt sulla Roadmaster.

Per la Scout Sixty la grande novità è la versione depotenziata per i possessori di patente A2. Tra gli aggiornamenti tecnici di questa, le sospensioni posteriori ricalibrate, i collettori di scarico ridisegnati, i cuscinetti del forcellone aggiunti su entrambi i lati e la nuova piastra di sterzo che assicura raggi di curva più stretti. I colori rimangono gli stessi dello scorso anno: Thunder Black, Pearl White, Indian Motorcycle Red, mentre sono 7 le colorazioni disponibili per la Scout 2017, tra cui anche due soluzioni bicolore rosso/nera e blu/bianco perla. Anche la Springfield, ammiraglia con ABS e Cruise Control, avrà per la prima volta la doppia tonalità di colore: grigio acciaio/argento e blu/argento.