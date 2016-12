Victory Octane, muscoli e agilità

Se pensate che le “muscle bike” americane siano soltanto grandi cruiser fatte per macinare chilometri, con selle bassissime e gommature enormi, beh non conoscete a 360 gradi lʼuniverso delle moto a stelle e strisce. Perché le mitiche custom sanno, volendo, esprimere anche emozioni di guida da vere sportive. Una dimostrazione? La nuova Victory Octane . E la notizia è che la moto arriva ora anche in Italia .

Victory Motorcycle ha in effetti una tradizione più sportiva rispetto a Harley-Davidson, Indian ecc. La nuova Octane ha la dinamicità che si confà al brand. Il motore bicilindrico a V ha una chiara derivazione dal mondo racing: cilindrata di 1.173 cc, doppio albero a camme e 4 valvole per raggiungere oltre 8.000 giri e scatenare 103 CV, cambio a 6 marce e raffreddamento a liquido. La mole resta quella di una maxi cruiser, con sella alta 66 cm da terra e il manubrio in posizione arretrata, ma il telaio leggero in alluminio permette unʼagilità sconosciuta per il segmento, tanto che la Octane vanta un angolo di piega di 32 gradi, unʼagilità mai vista prima nelle moto americane con motore bicilindrico a V. Non solo, ma lʼaccelerazione è pazzesca per la categoria: 4 secondi per passare da 0 a 100 km orari!