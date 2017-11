Harley-Davidson Street Sport Glide 2018

Tra le pieghe dellʼ Eicma , il salone della moto che ha chiuso con 600 mila visitatori ‒ un record per soli 4 giorni di apertura al pubblico ‒ cʼera anche Harley-Davidson, che ha portato a Milano la nuova Street Sport Glide 2018 . Una premiere per lʼEuropa, che vediamo in queste immagini sulle strade del Mid West americano dove è nato il mito delle Harley.

Una moto agile, che promette una guida facile anche in città, grazie alle nuove sospensioni per la prima volta adottate da Harley-Davidson: forcella anteriore a steli rovesciati da 43 mm e ammortizzatore posteriore con regolazione del precarico. Una soluzione di stampo europeo che si attaglia bene a questa moto dalla mole e dalla personalità importanti, il nono modello basato sulla piattaforma Softail. A dar fiato alla marcia stabile e sicura di questa custom cruiser è il possente motore V-Twin Milwaukee-Eight 107, fissato in modo rigido al telaio. Un motore di 1.745 cc 4 valvole per cilindro, che contribuisce al peso massimo della Street Sport Glide (più di 300 kg).